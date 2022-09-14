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14 сентября, 11:43

Биатлонисты сборной России Логинов и Томшин пропустят этап Кубка Содружества в Раубичах

Биатлонисты сборной России Александр Логинов и Василий Томшин не примут участия в этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тренера национальной команды Сергея Башкирова.

"Логинов и Томшин не выступят на этапе в Раубичах, они восстанавливаются после болезни. Все остальные в строю, в том числе Максим Бабиков и Антон Цветков", — заявил Башкиров.

Назван размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону

Назван размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону

Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Проведение второго этапа запланировано на 15–18 сентября в белорусских Раубичах.

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ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Роман Фейгин

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