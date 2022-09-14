Биатлонисты сборной России Логинов и Томшин пропустят этап Кубка Содружества в Раубичах

Биатлонисты сборной России Александр Логинов и Василий Томшин не примут участия в этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тренера национальной команды Сергея Башкирова.

"Логинов и Томшин не выступят на этапе в Раубичах, они восстанавливаются после болезни. Все остальные в строю, в том числе Максим Бабиков и Антон Цветков", — заявил Башкиров.