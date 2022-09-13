НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 15:36

Назван размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону

Призовые чемпионата и Кубка России по биатлону в предстоящем сезоне превысят 20 миллионов рублей. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава пресс-службы CБР Сергей Аверьянов.

Более девяти миллионов рублей выделят на призовые участникам юниорских соревнований. Кроме того, 30 миллионов рублей выплатят региональным федерациям за выступления их биатлонистов в четырёх возрастных категориях.

Стартовый этап чемпионата России пройдёт с 22 по 28 сентября в Чайковском. Розыгрыш Кубка России начнётся в Ханты-Мансийске 22–28 ноября.

В Союзе биатлонистов Финляндии отреагировали на возможный переход россиянки Виролайнен

В Союзе биатлонистов Финляндии отреагировали на возможный переход россиянки Виролайнен

Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров