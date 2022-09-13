Назван размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону
Призовые чемпионата и Кубка России по биатлону в предстоящем сезоне превысят 20 миллионов рублей. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава пресс-службы CБР Сергей Аверьянов.
Более девяти миллионов рублей выделят на призовые участникам юниорских соревнований. Кроме того, 30 миллионов рублей выплатят региональным федерациям за выступления их биатлонистов в четырёх возрастных категориях.
Стартовый этап чемпионата России пройдёт с 22 по 28 сентября в Чайковском. Розыгрыш Кубка России начнётся в Ханты-Мансийске 22–28 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
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