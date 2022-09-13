Назван размер призовых чемпионата и Кубка России по биатлону

Призовые чемпионата и Кубка России по биатлону в предстоящем сезоне превысят 20 миллионов рублей. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава пресс-службы CБР Сергей Аверьянов.

Более девяти миллионов рублей выделят на призовые участникам юниорских соревнований. Кроме того, 30 миллионов рублей выплатят региональным федерациям за выступления их биатлонистов в четырёх возрастных категориях.

Стартовый этап чемпионата России пройдёт с 22 по 28 сентября в Чайковском. Розыгрыш Кубка России начнётся в Ханты-Мансийске 22–28 ноября.