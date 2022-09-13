В Союзе биатлонистов Финляндии отреагировали на возможный переход россиянки Виролайнен

Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Ляхдесмяки заявила, что в организации никто не контактировал с россиянкой Дарьей Виролайнен по поводу её возможного перехода. Об этом сообщает Iltalehti.

"Знаю, что Виролайнен давно живёт в Финляндии, но информации о получении спортсменкой гражданства страны у нас нет. Естественно, что претендовать на попадание в сборную может любой гражданин Финляндии", — сказал Ляхдесмяки.