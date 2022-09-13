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13 сентября, 08:15

В Союзе биатлонистов Финляндии отреагировали на возможный переход россиянки Виролайнен

Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Ляхдесмяки заявила, что в организации никто не контактировал с россиянкой Дарьей Виролайнен по поводу её возможного перехода. Об этом сообщает Iltalehti.

"Знаю, что Виролайнен давно живёт в Финляндии, но информации о получении спортсменкой гражданства страны у нас нет. Естественно, что претендовать на попадание в сборную может любой гражданин Финляндии", сказал Ляхдесмяки.

Экс-глава СБР назвал предательством возможный переход биатлонистки Виролайнен в Финляндию

Экс-глава СБР назвал предательством возможный переход биатлонистки Виролайнен в Финляндию

Ранее Лайф сообщал, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии, так как у неё уже имеется паспорт этой страны. Однако её мама, легендарная биатлонистка Анфиса Резцова, считает, что Виролайнен будет ждать, когда россиянам позволят соревноваться на международных турнирах.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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