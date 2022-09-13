В Союзе биатлонистов Финляндии отреагировали на возможный переход россиянки Виролайнен
Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Ляхдесмяки заявила, что в организации никто не контактировал с россиянкой Дарьей Виролайнен по поводу её возможного перехода. Об этом сообщает Iltalehti.
"Знаю, что Виролайнен давно живёт в Финляндии, но информации о получении спортсменкой гражданства страны у нас нет. Естественно, что претендовать на попадание в сборную может любой гражданин Финляндии", — сказал Ляхдесмяки.
Ранее Лайф сообщал, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии, так как у неё уже имеется паспорт этой страны. Однако её мама, легендарная биатлонистка Анфиса Резцова, считает, что Виролайнен будет ждать, когда россиянам позволят соревноваться на международных турнирах.
ТАСС / Сергей Бобылев