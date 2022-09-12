Экс-глава СБР назвал предательством возможный переход биатлонистки Виролайнен в Финляндию
Переход российской биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии можно считать предательством без каких-либо на то оправданий. Об этом заявил бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, которого цитирует "Газета.ru".
"Сейчас это можно рассматривать практически как предательство. Что спортсмены будут делать, это на их совести. Что они хотят, как? Когда можно было свободно договариваться с федерациями, 10 или 15 лет назад, спортсмены переходили, чтобы посмотреть и поискать себя в силу разных причин. Но сейчас это рассматривается по-другому. Выступая за другую сборную, как ты будешь себя ощущать? Я считаю это неприемлемым ни для какого вида спорта, ни для каких спортсменов — молодых, заканчивающих, заслуженных. В нынешней ситуации это сродни предательству", — заявил Драчёв.
Ранее Лайф сообщал, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии, так как у неё уже имеется паспорт этой страны. Однако её мама, легендарная биатлонистка Анфиса Резцова, считает, что Виролайнен будет ждать, когда россиянам позволят соревноваться на международных турнирах.
ТАСС / Михаил Терещенко