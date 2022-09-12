Экс-глава СБР назвал предательством возможный переход биатлонистки Виролайнен в Финляндию

"Сейчас это можно рассматривать практически как предательство. Что спортсмены будут делать, это на их совести. Что они хотят, как? Когда можно было свободно договариваться с федерациями, 10 или 15 лет назад, спортсмены переходили, чтобы посмотреть и поискать себя в силу разных причин. Но сейчас это рассматривается по-другому. Выступая за другую сборную, как ты будешь себя ощущать? Я считаю это неприемлемым ни для какого вида спорта, ни для каких спортсменов — молодых, заканчивающих, заслуженных. В нынешней ситуации это сродни предательству", — заявил Драчёв.