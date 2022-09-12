Российская биатлонистка Виролайнен может начать выступать за Финляндию
Российская биатлонистка, чемпионка Европы Дарья Виролайнен может в ближайшее время перейти в сборную Финляндии и начать выступать за неё на международных соревнованиях. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.
"Да, если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребёнок, и до этого она не тренировалась. Конечно, у неё ещё есть возможность побегать", — отметил Мякишев.
При этом мать спортсменки и трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заметила, что Виролайнен может выступать и за Россию, и за Финляндию, однако пока решение не принято.
"Она будет выступать, когда нашу Россию откроют. А Россию допустят", — заметила Резцова.
Добавим, что Дарье Виролайнен 33 года. Она является чемпионкой Европы 2017 года и дважды — призёром этапов Кубка мира по биатлону.
ТАСС / Михаил Терещенко