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12 сентября, 07:53

Российская биатлонистка Виролайнен может начать выступать за Финляндию

Российская биатлонистка, чемпионка Европы Дарья Виролайнен может в ближайшее время перейти в сборную Финляндии и начать выступать за неё на международных соревнованиях. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

"Да, если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребёнок, и до этого она не тренировалась. Конечно, у неё ещё есть возможность побегать", — отметил Мякишев.

При этом мать спортсменки и трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заметила, что Виролайнен может выступать и за Россию, и за Финляндию, однако пока решение не принято.

"Она будет выступать, когда нашу Россию откроют. А Россию допустят", — заметила Резцова.

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Добавим, что Дарье Виролайнен 33 года. Она является чемпионкой Европы 2017 года и дважды — призёром этапов Кубка мира по биатлону.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Шамиль Гаджиев
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