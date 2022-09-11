"Моя страна во мне не нуждается": Юная венгерская фигуристка поставила ультиматум из-за россиянки

14-летняя венгерская фигуристка Вивьенн Папп заявила о готовности уйти из своей родной сборной, если в неё придёт россиянка Полина Джуманиязова. Об этом пишет Valasz Online.

Портал отмечает, что подобные заявления делают и другие венгерские юниоры, которые недовольны из-за возможного приглашения в сборную российских юниоров, решивших сменить спортивное гражданство.

"У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается", — написала Папп.