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8 сентября, 11:18

Четыре фигуриста вернули гражданство России в первой половине 2022 года

За первую половину 2022 года гражданство России решили вернуть себе четыре фигуриста, которые ранее переходили в другие страны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.

"Только в первом полугодии этого года в Россию вернулись четыре спортсмена — Анастасия Кобзарева (Бельгия), Андрей Какараза (Германия), Александра Любимова (Грузия) и Арина Панфилова (Германия). Все из них в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство", — заявил Коган.

Российский фигурист может начать выступать за Казахстан

Российский фигурист может начать выступать за Казахстан

Он также заметил, что в это же время участились случаи, когда национальные федерации начали отзывать запросы о смене российскими фигуристами своего спортивного гражданства.

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Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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