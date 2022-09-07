Российский фигурист может начать выступать за Казахстан

Российский фигурист Роман Савосин может в ближайшем будущем стать членом сборной Казахстана. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Сейчас между российской и казахстанской стороной ведутся переговоры о возможной смене спортивного гражданства фигуристом. При этом тренер Савосина Алексей Четверухин заметил, что говорить о переходе в сборную Казахстана пока рано.