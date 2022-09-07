Российский фигурист может начать выступать за Казахстан
Российский фигурист Роман Савосин может в ближайшем будущем стать членом сборной Казахстана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сейчас между российской и казахстанской стороной ведутся переговоры о возможной смене спортивного гражданства фигуристом. При этом тренер Савосина Алексей Четверухин заметил, что говорить о переходе в сборную Казахстана пока рано.
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Добавим, что Роман Савосин является обладателем серебряной медали чемпионата мира среди юниоров 2019 года.
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ТАСС / Бобылев Сергей