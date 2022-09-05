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5 сентября, 07:12

Пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, в результате которой погибло шесть человек, во время судебного заседания признал вину.

"Вину признаю в полном объёме", — сказал злоумышленник, отвечая на вопрос судьи.

Дело Бекмансурова по существу рассматривает Пермский краевой суд: он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Во время заседания представитель прокуратуры сообщил, что злоумышленник использовал патроны с картечью, при себе во время атаки он имел не менее 131 такого боеприпаса.

Пермский стрелок Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде

Пермский стрелок Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Варвара Романова

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