Пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, в результате которой погибло шесть человек, во время судебного заседания признал вину.
"Вину признаю в полном объёме", — сказал злоумышленник, отвечая на вопрос судьи.
Дело Бекмансурова по существу рассматривает Пермский краевой суд: он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Во время заседания представитель прокуратуры сообщил, что злоумышленник использовал патроны с картечью, при себе во время атаки он имел не менее 131 такого боеприпаса.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
Кадр из видео SHOT