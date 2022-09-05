Пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, в результате которой погибло шесть человек, во время судебного заседания признал вину.

Дело Бекмансурова по существу рассматривает Пермский краевой суд: он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Во время заседания представитель прокуратуры сообщил, что злоумышленник использовал патроны с картечью, при себе во время атаки он имел не менее 131 такого боеприпаса.