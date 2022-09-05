Врачи перечислили отличия коронавируса в новую волну

Симптомы ковида в новую волны схожи с ОРВИ, а сам вирус стал более заразным. Однако пока никакой катастрофы не наблюдается, заявил в беседе с РБК врач-инфекционист, главврач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

По его словам, вирус пробивает иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к "омикрону". В новую волну особенно распространены четвёртый и пятый подвиды этого штамма. Среди симптомов наиболее выделяются насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, а также головные, мышечные или боли в животе и расстройство стула. Иногда ковид перерастает в пневмонию, но в большинстве случае он протекает в лёгкой форме, подчеркнул Тимаков. В свою очередь терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что в настоящий момент повальной госпитализации нет и вирус переносится легче, как ОРВИ.

"С момента появления "омикрона" закончились пневмонии, которые были сплошь и рядом, это был просто бич. Сейчас это всё на уровне верхних дыхательных путей, и там всё сохраняется. Максимум бронхит возникает, но пневмонии не было", — сказал он.

Новая генетическая версия коронавируса в эту волну характеризуется более слабыми патологическими факторами, и люди переносят вирус спокойно, рассказала терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Карабиненко. При симптомах ковида и ОРВИ стоит принимать противовирусные препараты и профилактические средства, которые рекомендуются при респираторных вирусных инфекциях.

Также врачи отметили, что вирус стало сложнее выявлять. По словам Тимакова, экспресс-тест хуже справляется с задачей, особенно если берётся у детей, ведь в пациенте меньше вирусного выделения. А ПЦР-исследование, добавил инфекционист, до сих пор остаётся информативным.