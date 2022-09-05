В Запорожской области неизвестные с дрона подожгли пункт полиции

Пункт полиции подожгли в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области. По словам сотрудников, атака была совершена с дрона, пишет телеграм-канал SHOT .

Глава отдела УВД на проспекте 9 Мая в ночь на 3 сентября услышал звук летевшего беспилотника. При осмотре здания правоохранители увидели, что горит крыша второго этажа — в районе актового зала. Огонь повредил шифер диаметром около 15 сантиметров. Рядом валялась пустая пластиковая бутылка с запахом керосина. Пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.