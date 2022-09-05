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5 сентября, 06:21

В Запорожской области неизвестные с дрона подожгли пункт полиции

Пункт полиции подожгли в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области. По словам сотрудников, атака была совершена с дрона, пишет телеграм-канал SHOT.

Глава отдела УВД на проспекте 9 Мая в ночь на 3 сентября услышал звук летевшего беспилотника. При осмотре здания правоохранители увидели, что горит крыша второго этажа — в районе актового зала. Огонь повредил шифер диаметром около 15 сантиметров. Рядом валялась пустая пластиковая бутылка с запахом керосина. Пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.

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В Бердянске неизвестные подорвали взрывное устройство у штаба волонтёров

Ранее Лайф рассказывал, как в Ижевске мужчина поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников. При задержании нападавшего пришлось применить табельное оружие. Позднее суд заключил мужчину под стражу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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