Суд арестовал мужчину, пытавшегося сжечь отдел полиции в Ижевске
Суд Ижевска принял решение арестовать на два месяца мужчину, который поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в Объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
"Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Ижевске мужчина хотел сжечь отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников. В результате его задержали. Причём сам преступник тоже оказался ранен в результате инцидента.
Shutterstock