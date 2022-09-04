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4 сентября, 14:24

Суд арестовал мужчину, пытавшегося сжечь отдел полиции в Ижевске

Суд Ижевска принял решение арестовать на два месяца мужчину, который поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в Объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

"Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в Ижевске мужчина хотел сжечь отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников. В результате его задержали. Причём сам преступник тоже оказался ранен в результате инцидента.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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