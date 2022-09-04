Суд арестовал мужчину, пытавшегося сжечь отдел полиции в Ижевске

Суд Ижевска принял решение арестовать на два месяца мужчину, который поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в Объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

"Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении.