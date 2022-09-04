Киев хотел использовать "своих журналистов" для провокации на ЗАЭС
В МО РФ заявили о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС вопреки сценарию МАГАТЭ
Киев предпринял попытку провокации на Запорожской АЭС вопреки сценарию миссии МАГАТЭ, согласованному на уровне организации и ООН, заявили в Минобороны России. Специально обученные "представители СМИ" с Украины, из США и Британии должны были ехать в кортеже МАГАТЭ.
"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября сего года из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, подставные журналисты должны были "сообщить мировому сообществу в присутствии МАГАТЭ о переходе станции под контроль Киева". Их машины без согласования были прикреплены к кортежу миссии. Но, поскольку представителей украинских или зарубежных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области, всех посторонних останавливали на въезде.
Ранее днём Россия по просьбе МАГАТЭ разрешила представителям СМИ из 60 стран приехать на ЗАЭС для освещения работы миссии. Среди них оказались журналисты из Европы, Китая, США, Японии, ОАЭ и других стран.