Киев хотел использовать "своих журналистов" для провокации на ЗАЭС

Киев предпринял попытку провокации на Запорожской АЭС вопреки сценарию миссии МАГАТЭ, согласованному на уровне организации и ООН, заявили в Минобороны России. Специально обученные "представители СМИ" с Украины, из США и Британии должны были ехать в кортеже МАГАТЭ.

"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября сего года из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подставные журналисты должны были "сообщить мировому сообществу в присутствии МАГАТЭ о переходе станции под контроль Киева". Их машины без согласования были прикреплены к кортежу миссии. Но, поскольку представителей украинских или зарубежных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области, всех посторонних останавливали на въезде.