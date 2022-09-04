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4 сентября, 14:08

Киев хотел использовать "своих журналистов" для провокации на ЗАЭС

В МО РФ заявили о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС вопреки сценарию МАГАТЭ

Киев предпринял попытку провокации на Запорожской АЭС вопреки сценарию миссии МАГАТЭ, согласованному на уровне организации и ООН, заявили в Минобороны России. Специально обученные "представители СМИ" с Украины, из США и Британии должны были ехать в кортеже МАГАТЭ.

"В этих целях, как подтвердилось 2 сентября сего года из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подставные журналисты должны были "сообщить мировому сообществу в присутствии МАГАТЭ о переходе станции под контроль Киева". Их машины без согласования были прикреплены к кортежу миссии. Но, поскольку представителей украинских или зарубежных СМИ не было в списках тех, кому разрешили въезд на подконтрольную России территорию Запорожской области, всех посторонних останавливали на въезде.

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Ранее днём Россия по просьбе МАГАТЭ разрешила представителям СМИ из 60 стран приехать на ЗАЭС для освещения работы миссии. Среди них оказались журналисты из Европы, Китая, США, Японии, ОАЭ и других стран.

Обложка ©

Flickr

Ирина Фальке

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