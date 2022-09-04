В Минобороны рассказали о попытках ВСУ атаковать ЗАЭС дронами с боеприпасами

Украинские военнослужащие применили дроны с боеприпасами для провокаций во время присутствия представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами", — сказал он в ходе брифинга.

К счастью, российские средства РЭБ вовремя сумели блокировать приближавшиеся беспилотники, после чего те принудительно сбрасывали гранаты в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности Запорожской АЭС. На протяжении всего этого времени, как подчеркнул Конашенков, радиационная обстановка в районе станции оставалась и остаётся в норме.