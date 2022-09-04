В Минобороны рассказали о попытках ВСУ атаковать ЗАЭС дронами с боеприпасами
МО РФ: Украинские войска задействовали дроны с боеприпасами для провокаций на ЗАЭС
Украинские военнослужащие применили дроны с боеприпасами для провокаций во время присутствия представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами", — сказал он в ходе брифинга.
К счастью, российские средства РЭБ вовремя сумели блокировать приближавшиеся беспилотники, после чего те принудительно сбрасывали гранаты в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности Запорожской АЭС. На протяжении всего этого времени, как подчеркнул Конашенков, радиационная обстановка в районе станции оставалась и остаётся в норме.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / Сергей Мальгавко