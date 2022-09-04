ВКС России уничтожили около 50 иностранных наёмников в ДНР

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — сказал он в ходе брифинга.