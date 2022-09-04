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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 11:41

ВКС России уничтожили около 50 иностранных наёмников в ДНР

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили установку HIMARS и до 30 человек боевого расчёта. Всё произошло в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, уточнил Игорь Конашенков.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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