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Опубликовано 4 сентября 2022, 11:34

ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов украинских военных в районе Краматорска

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили склад боеприпасов украинских военных в районе Краматорска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике", — сообщил он.

Конашенков отметил, что ликвидировано свыше 120 украинских военнослужащих, а также 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

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Ранее Лайф писал, что в результате наступления союзных войск украинские ВС за минувшие сутки потеряли более 20 человек личного состава, а также один танк и два грузовика. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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