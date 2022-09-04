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4 сентября, 11:32

Минобороны РФ заявило о провалах ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 150 бойцов на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска пресекают безуспешные попытки ВСУ закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации. В полевых условиях они продолжают обеспечивать союзные войска на передовой боеприпасами, горюче-смазочными материалами, водой и продуктами.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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