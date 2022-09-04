Минобороны РФ заявило о провалах ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

"За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.