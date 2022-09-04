Папу римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных Римско-католической церкви

Папа римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани), который скончался при загадочных обстоятельствах в 1978 году через 33 дня после избрания на престол, был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви. Торжественную церемонию на площади Святого Петра в воскресенье провёл папа римский Франциск. Отметим, что провозглашение блаженным в католичестве является первой стадией на пути к канонизации, причислению к лику святых.

На алтарь под аплодисменты собравшихся была возложена реликвия, представляющая собой лист с написанными размышлениями Лучани о вере, надежде и человеколюбии. А на самом соборе Святого Петра было растянуто огромное изображение блаженного с улыбкой, благодаря которой он заслужил среди верующих прозвище Улыбающийся папа. По католическим законам, чтобы быть причисленным к лику блаженных, человек должен совершить чудо. В случае с Иоанном Павлом I таким чудом стало удивительное исцеление 11-летней девочки из Аргентины, родители которой молились понтифику о выздоровлении ребёнка от острой воспалительной энцефалопатии и эпилепсии.

Стоит отметить, что до избрания папой 26 августа 1978 года Лучани был патриархом в Венеции. Его внезапная смерть в возрасте 65 лет породила слухи вплоть до предположения, что понтифик был убит, однако в Ватикане эту версию отрицают. По официальной версии, Лучани скончался от инфаркта. После него на папский престол был избран поляк Кароль Войтыла (Иоанн Павел II).