Колонна участников Московского Осеннего велофестиваля растянулась на километры

В столице стартовал ежегодный Московский Осенний велофестиваль. Участники заезда собрались на Пресненской набережной около башен "Москва-Сити" и в час дня отправились на велопрогулку по перекрытым дорогам столицы.

Осенний велофестиваль в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По словам очевидцев, колонна велосипедистов растянулась на километры. Заезд завершится на ВДНХ перед главным входом в парк. Там также будет работать фестивальный городок, где вернувшихся с велопрогулки москвичей ожидают мастер-классы, квизы и сувенирные лавки.

"Мы хотим, чтобы люди увидели преимущество велосипеда как транспорта. Это делает город более экологичным и безопасным, а людей — более здоровыми и счастливыми. Также велофестиваль — это просто хорошая возможность встретиться с друзьями, коллегами и активно провести время с семьёй", — сообщается на сайте мероприятия.

Карта финиша Московского Осеннего велофестиваля. Фото © mosvelofest.ru