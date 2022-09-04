В Алуште голый неадекват забаррикадировался в ломбарде

В Алуште голый мужчина ворвался в ломбард и забаррикадировался, однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Кадры произошедшего оказались в соцсетях.

По данным местных пабликов, всё случилось накануне вечером. Очевидцы утверждают, что у мужчины была разбита голова. Сообщается, что неизвестный без одежды находился в ломбарде несколько минут до прибытия на место правоохранителей. На видео заметно, как полицейские задерживают злоумышленника, а очевидцы смеются над нелепым видом мужчины. Мотивы таких действий пока неизвестны, официальная информация о происшествии также отсутствует.