В Алуште голый неадекват забаррикадировался в ломбарде
В Алуште полиция задержала голого мужчину, который забаррикадировался в ломбарде
В Алуште голый мужчина ворвался в ломбард и забаррикадировался, однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Кадры произошедшего оказались в соцсетях.
В Алуште полиция задержала голого мужчину, который забаррикадировался в ломбарде. Видео © VK / Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП
По данным местных пабликов, всё случилось накануне вечером. Очевидцы утверждают, что у мужчины была разбита голова. Сообщается, что неизвестный без одежды находился в ломбарде несколько минут до прибытия на место правоохранителей. На видео заметно, как полицейские задерживают злоумышленника, а очевидцы смеются над нелепым видом мужчины. Мотивы таких действий пока неизвестны, официальная информация о происшествии также отсутствует.
Ранее Лайф писал, что в Японии полиция поймала серийного похитителя женского белья, который на протяжении долгого времени промышлял подобными кражами. Выйти на след 33-летнего жителя Исикари удалось после одного из таких инцидентов.