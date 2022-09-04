Полицейские поймали серийного похитителя трусов
В Японии поймали мужчину, который украл 200 предметов женского белья
В Японии полиция поймала серийного похитителя женского белья, который на протяжении долгого времени промышлял подобными кражами. Выйти на след 33-летнего жителя Исикари удалось после одного из таких инцидентов.
Как сообщает издание Japan Today, злоумышленник, работавший офисным сотрудником, пробрался в дом новых жертв вечером 25 июня через незапертую дверь. Жильцы находились в другой комнате и ни о чём не подозревали. Преступнику удалось украсть три предмета женского нижнего белья. Хозяйка, заметив пропажу, обратилась в полицию.
Правоохранители не оставили дело без внимания: они изучили записи с камер видеонаблюдения и спустя два месяца вышли на след любителя женского гардероба. Мужчину задержали, а дома у него был найден целый склад нижнего белья, украденного у многочисленных жертв. Всего в коллекции вора-извращенца было около 200 предметов женского белья. Злоумышленник признался, что таким образом реализовывал сексуальные фантазии.
Ранее Лайф писал, что сотрудник службы безопасности столичного аэропорта Шереметьево снял на видео нижнее бельё пассажирки и лишился работы. Всё произошло в тот момент, когда девушка ехала на эскалаторе.
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