Полицейские поймали серийного похитителя трусов

В Японии полиция поймала серийного похитителя женского белья, который на протяжении долгого времени промышлял подобными кражами. Выйти на след 33-летнего жителя Исикари удалось после одного из таких инцидентов.

Как сообщает издание Japan Today, злоумышленник, работавший офисным сотрудником, пробрался в дом новых жертв вечером 25 июня через незапертую дверь. Жильцы находились в другой комнате и ни о чём не подозревали. Преступнику удалось украсть три предмета женского нижнего белья. Хозяйка, заметив пропажу, обратилась в полицию.

Правоохранители не оставили дело без внимания: они изучили записи с камер видеонаблюдения и спустя два месяца вышли на след любителя женского гардероба. Мужчину задержали, а дома у него был найден целый склад нижнего белья, украденного у многочисленных жертв. Всего в коллекции вора-извращенца было около 200 предметов женского белья. Злоумышленник признался, что таким образом реализовывал сексуальные фантазии.