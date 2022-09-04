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4 сентября, 02:40

Снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков ЗАЭС

Власти Энергодара сообщили о попадании украинского снаряда в энергоблок Запорожской АЭС

Во время обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) в энергоблок Запорожской АЭС попал один из артиллерийских снарядов, об этом сообщил глава Администрации города Энергодара Александр Волга. Снаряд, по его словам, угодил в нерабочий энергоблок, попадание получилось сквозным.

Чиновник подчеркнул, что повышения радиационного фона на территории станции после обстрела не отмечено.

"Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий", — призвал Волга, слова которого приводит ТАСС.

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ 2 сентября ночью предприняли очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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