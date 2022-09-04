Снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков ЗАЭС
Власти Энергодара сообщили о попадании украинского снаряда в энергоблок Запорожской АЭС
Во время обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) в энергоблок Запорожской АЭС попал один из артиллерийских снарядов, об этом сообщил глава Администрации города Энергодара Александр Волга. Снаряд, по его словам, угодил в нерабочий энергоблок, попадание получилось сквозным.
Чиновник подчеркнул, что повышения радиационного фона на территории станции после обстрела не отмечено.
"Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий", — призвал Волга, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ 2 сентября ночью предприняли очередную попытку захвата Запорожской АЭС, которая завершилась неудачно.
ТАСС / Сергей Мальгавко