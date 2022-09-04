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4 сентября, 02:07

В Энергодаре рассказали, как Киев шантажирует учителей

Глава Администрации Энергодара сообщил о запугивании учителей со стороны Украины

Учителя в Энергодаре находятся под постоянным шантажом украинских властей, которые рассылают им угрозы. Об этом заявил глава администрации расположенного в Запорожской области города Александр Волга. Эта ситуация, по его словам, не нова, "она происходит с самого начала".

"Именно путем запугивания, другой методики у них нет. Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы", — сказал Волга, слова которого приводит ТАСС.

Эту ситуацию он назвал "низостью", исходящей со стороны людей, которые "действуют по такой методике". Манипуляции при помощи детей — это "самое последнее дело", подчеркнул Волга.

Первый звонок прозвенел в День знаний в Комсомольской школе в ЛНР

Первый звонок прозвенел в День знаний в Комсомольской школе в ЛНР

Напомним, в школах Энергодара накануне состоялись торжественные линейки и первый звонок, отменённые 1 сентября из-за интенсивного обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Дмитрий Алексиевич

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