В Энергодаре рассказали, как Киев шантажирует учителей

Учителя в Энергодаре находятся под постоянным шантажом украинских властей, которые рассылают им угрозы. Об этом заявил глава администрации расположенного в Запорожской области города Александр Волга. Эта ситуация, по его словам, не нова, "она происходит с самого начала".

"Именно путем запугивания, другой методики у них нет. Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы", — сказал Волга, слова которого приводит ТАСС.

Эту ситуацию он назвал "низостью", исходящей со стороны людей, которые "действуют по такой методике". Манипуляции при помощи детей — это "самое последнее дело", подчеркнул Волга.