Минздрав Аргентины раскрыл причину вспышки пневмонии в провинции Тукуман

Бактерии-легионеллы стали причиной вспышки пневмонии в провинции Тукуман в Аргентине. Об этом сообщила глава Минздрава страны Карла Виссоти.

Виссоти заверила, что власти приняли все необходимые меры для сдерживания распространения заболевания. Министр уточнила, что заражение происходит через вдыхание.

Ранее власти провинции Тукуман сообщили об 11 случаях пневмонии неизвестного происхождения. При этом не менее десяти заболевших работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице. Четверо пациентов умерли. Саму клинику из-за этих случаев закрыли на карантин.