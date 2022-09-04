Трамп ответил на критику Байдена, назвав его врагом государства

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена врагом государства. Это произошло после того, как его преемник раскритиковал Трампа, заявив, что тот угрожает "основаниям республики".

На выступлении в Пенсильвании бывший президент заявил, что США "катятся в ад", а границу страны пересекают "миллионы и миллионы нелегальных чужаков"

"Как вы знаете, на этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую ужасную ненавистническую речь, когда-либо произносимую президентом США. Он оклеветал 75 млн граждан как угрозу демократии и врагов страны. Это он враг страны. Враги страны — это он и группа, контролирующая его", — обрушился Трамп с обвинениями в адрес Байдена.

Речь нынешнего президента Трамп посчитал "ненавистнической и гневной". Экс-президент полагает также, что Байден уже на следующее утро забыл о том, что говорил.