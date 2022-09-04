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4 сентября, 01:10

Трамп ответил на критику Байдена, назвав его врагом государства

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена врагом государства. Это произошло после того, как его преемник раскритиковал Трампа, заявив, что тот угрожает "основаниям республики".

На выступлении в Пенсильвании бывший президент заявил, что США "катятся в ад", а границу страны пересекают "миллионы и миллионы нелегальных чужаков"

Байден считает, что Трамп является экстремистом, который угрожает США

Байден считает, что Трамп является экстремистом, который угрожает США

"Как вы знаете, на этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую ужасную ненавистническую речь, когда-либо произносимую президентом США. Он оклеветал 75 млн граждан как угрозу демократии и врагов страны. Это он враг страны. Враги страны — это он и группа, контролирующая его", — обрушился Трамп с обвинениями в адрес Байдена.

Речь нынешнего президента Трамп посчитал "ненавистнической и гневной". Экс-президент полагает также, что Байден уже на следующее утро забыл о том, что говорил.

В Америке рассказали, почему Байдена можно причислить к "хрестоматийным фашистам"

В Америке рассказали, почему Байдена можно причислить к "хрестоматийным фашистам"

Нападки на нынешнего главу государства Трамп позволил себе и два дня назад, заявив о последней стадии слабоумия у Байдена. Политик оскорбил своего преемника после слов о том, что сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку снова великой") являются воплощением экстремизма, угрожающего основам демократии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Дмитрий Алексиевич

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