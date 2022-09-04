В Америке рассказали, почему Байдена можно причислить к "хрестоматийным фашистам"

Действующий президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов". Такое утверждение содержится в статье The Washington Times. Демократы распространяют пропаганду и ложную информацию, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, желая заставить их подчиниться, утверждает газета.

Не обошлось и без узурпации законодательной власти: Байден недавно объявил, что свыше 300 миллиардов долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее — выплачены теми, кто их не брал. Между тем, согласно конституции, лидер США как глава исполнительной ветви власти не может распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер, напоминает издание.

Авторы также вменили Байдену то, что демократы предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их. Ещё одной авторитарной мерой нынешней администрации в статье назвали создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре начали называть "министерством правды". Его задачей стала оценка того, какая информация верна, а какая — нет, что американцы могут слышать и что — не могут.

Вспомнила газета и другие самовольные действия демократов. Среди них, в частности, — отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало резкий рост цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике.

Ранее Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашистской идеологии среди ряда представителей Республиканской партии. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила крайне консервативные круги Республиканской партии в том, что они "атакуют демократию", а также "права и свободы" в стране, "используют угрозы насилия".