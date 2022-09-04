Французский политик одобрил идею запрета военной пропаганды Украины
Лидер французской партии "Патриоты" поддержал призыв к Киеву прекратить военную пропаганду
Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в поддержку экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, усомнившуюся в мнении Киева об украинском конфликте. У себя в социальных сетях Филиппо разместил ряд сообщений в её поддержку.
В одном из сообщений лидер движения "Патриоты" подчеркнул, что Руаяль обладает образцовой смелостью, а "все карлики системы набрасываются на неё".
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В другом посте политик поинтересовался, возникли бы жалобы на экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена, который осудил "американскую пропаганду и ложь", выступив против войны в Ираке в 2003 году.
Ранее в эфире французского телеканала BFM Руаяль осудила "пропаганду войны через страх" со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. По её мнению, провокация в Буче и информация о якобы обстрелах ВС РФ роддома в Мариуполе были придуманы Киевом ради остановки мирного процесса. Эти слова Руаяль стали поводом для подачи на неё жалобы со стороны ассоциации Stand With Ukraine.
ТАСС / EPA / Julien de Rosa