Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в поддержку экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, усомнившуюся в мнении Киева об украинском конфликте. У себя в социальных сетях Филиппо разместил ряд сообщений в её поддержку.

В одном из сообщений лидер движения "Патриоты" подчеркнул, что Руаяль обладает образцовой смелостью, а "все карлики системы набрасываются на неё".

В другом посте политик поинтересовался, возникли бы жалобы на экс-министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена, который осудил "американскую пропаганду и ложь", выступив против войны в Ираке в 2003 году.