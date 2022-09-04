Сенатор Джабаров: Уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы потерей для России

Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей республики и России в целом. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".

"Кадыров — один из самых незаурядных современных руководителей", — сказал российский сенатор в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что республика за время руководства Кадырова превратилась в один из самых стабильных субъектов РФ.

По словам Джабарова, особенно положительно показала себя Чеченская Республика в событиях в рамках специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что в регионе работает центр подготовки спецназа.

Сенатор добавил, что Кадыров пользуется "громадным уважением у своих соседей" и он ещё слишком молод, чтобы уходить. По его мнению, "человек может высказать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода".

"У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушёл, для чеченского народа и для России в целом", — сообщил Джабаров.