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3 сентября, 22:45

Сенатор Джабаров: Уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы потерей для России

Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей республики и России в целом. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".

"Кадыров — один из самых незаурядных современных руководителей", — сказал российский сенатор в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что республика за время руководства Кадырова превратилась в один из самых стабильных субъектов РФ.

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По словам Джабарова, особенно положительно показала себя Чеченская Республика в событиях в рамках специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что в регионе работает центр подготовки спецназа.

Сенатор добавил, что Кадыров пользуется "громадным уважением у своих соседей" и он ещё слишком молод, чтобы уходить. По его мнению, "человек может высказать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода".

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"У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушёл, для чеченского народа и для России в целом", — сообщил Джабаров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне сформирован новый мотострелковый полк, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Он отметил, что личный состав готов приступить к несению службы.

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ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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