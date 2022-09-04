"Это произошло после Украины": Американцы набросились на Байдена из-за нехватки чистой воды

Американские пользователи соцсети "Твиттер" жёстко раскритиковали президента США Джо Байдена за многомиллиардную помощь Украине и игнорирование накопившихся внутри страны проблем.

Так, жителям расположенного в штате Миссисипи города Джексон, 80 процентов населения которого составляют афроамериканцы, ранее посоветовали не открывать рот при принятии душа, чтобы случайно не глотнуть водопроводную воду с коричневым оттенком. Правозащитный проект AJ+ отметил, что с такой проблемой сталкиваются большинство местных жителей ввиду хронического недофинансирования.

"А Украина получила 80 миллиардов долларов. Байден отвратительный человек", — с негодованием прокомментировал один из пользователей.

Другой участник дискуссии высказал мнение, что граждане "получили то, за что голосовали". Ещё один комментатор возмутился тому факту, что Байден отправляет на Украину миллиарды, а у жителей Джексона нет чистой водопроводной воды.

"Байден — сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находится несколько чернокожих женщин, которые прикрывают его", — считает пользователь.

"Это произошло после Украины. Не только в Миссисипи, но и в Канзасе. На прошлой неделе у меня была коричневая, ржавая вода", — сообщил рассерженный американец.

"Это факт! Твоя собственная страна находится в кризисе. И ты вливаешь миллиарды долларов в другую страну?" — возмущается ещё один пользователь.