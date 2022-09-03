В США заявили, что необъявленная война Байдена с Россией ввергла американцев в ад
Правозащитник из США Барака заявил, что война Байдена с Россией ввергла американцев в ад
Американский правозащитник Аджаму Барака отреагировал на сообщения о том, что власти Соединённых Штатов планируют выделить новую партию финансовой помощи Украине. Он отметил, что жители США сейчас находятся в аду именно из-за этой конфронтации с РФ.
"Люди в США живут в аду, в то время как администрация [американского президента Джо] Байдена только что запросила у Конгресса ещё 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией", — написал Барака в "Твиттере" и подчеркнул, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее китайское издание Global Times сообщило, что больше всего преимуществ на фоне украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе получил Вашингтон. Как указал аналитик Линь Боцян, США расширили рынок для американских поставщиков газа, усилили контроль над ЕС и нанесли ущерб важной составляющей российского экспорта.
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ТАСС / AP / Evan Vucci