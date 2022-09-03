Названы "безошибочные признаки" превращения США в банановую республику

Соединённые Штаты Америки превращаются в банановую республику — общество, в котором царит беззаконие и правят обезьяны, высказался в колонке для The American Thinker Джей Шурк и привёл "безошибочные признаки".

Сам термин автору, очевидно, приглянулся в исполнении сатирика Сола Лакмана. Шурк полагает, что современное общество в Штатах целиком соответствует этому определению. Колумнист убеждён, что почти 80% граждан полагают, что живут при двухуровневом правосудии, при котором для разных категорий людей действуют разные законы. По его данным, опросы показывают рекордно низкие рейтинги доверия у трёх ветвей власти: 25% у Верховного суда, 23% у президента и 7% — у Конгресса США.

"Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живём в банановой республике", — написал автор, объяснив, какие три признака подтверждают его слова.

Первый — культ левых взглядов и "языковых манипуляций". Под этим Шурк подразумевает современные формулировки, имеющие отношение к медицине и религии. Для примера он назвал фразы "обладатели вульвы" (речь про девочек) и "репродуктивное здоровье" (речь об абортах). По его словам, языковая манипуляция исключает рациональность и ставит крест на разумных спорах.

Вторым признаком автор назвал избирательную законность и политические преследования. Для примера он привёл несколько случаев, среди которых были заявления об уголовной ответственности Хиллари Клинтон, хранившей секретные переписки на незащищённых серверах. При этом он заявил, что "ни один здравомыслящий прокурор" не стал бы возбуждать против неё уголовное дело.

Третьим признаком превращения в банановую республику автор назвал принуждение к согласию и зависимость от Правительства США.