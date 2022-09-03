Опубликованы фото с последствиями удара ВСУ по посёлку в Курской области

Украинские войска в очередной раз выпустили снаряды по одному из приграничных поселений Курской области, задев несколько частных жилых домов. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, обстрел произошёл около пяти часов вечера.







"Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок Тёткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилётов", — написал он в "Телеграме".

По словам губернатора, пострадавших среди населения нет. В результате обстрела ВСУ были повреждены три частных дома, в основном пострадали окна, крыши и заборы, специалисты оценивают ущерб. Старовойт добавил, что власти региона обязательно помогут жителям с ремонтом.