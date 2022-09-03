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3 сентября, 16:09

Опубликованы фото с последствиями удара ВСУ по посёлку в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/1490?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска в очередной раз выпустили снаряды по одному из приграничных поселений Курской области, задев несколько частных жилых домов. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, обстрел произошёл около пяти часов вечера.

  • Последствия обстрела со стороны Украины. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны Украины. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Повреждения от снарядов ВСУ на стенах дома. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Повреждения от снарядов ВСУ на стенах дома. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Повреждённый дом в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Повреждённый дом в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела со стороны Украины. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок Тёткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилётов", — написал он в "Телеграме".

По словам губернатора, пострадавших среди населения нет. В результате обстрела ВСУ были повреждены три частных дома, в основном пострадали окна, крыши и заборы, специалисты оценивают ущерб. Старовойт добавил, что власти региона обязательно помогут жителям с ремонтом.

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Также в субботу утром об обстрелах со стороны Украины сообщил губернатор Брянска Александр Богомаз. В результате ударов по Погарскому району были повреждены линия электропередачи и дорога.

Ирина Фальке

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