В Чернигове мальчик выстрелил из гранатомёта на выставке оружия, пострадало четверо детей

В украинском городе Чернигове на благотворительной ярмарке, одной из локаций которой была выставка боеприпасов, произошёл взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус. Также кадры с места происшествия публикует местное издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").

Первые секунды после взрыва в Чернигове. Видео © Telegram / "Суспільне. Новини"

Пострадавшему в результате взрыва в Чернигове ребёнку оказывают помощь. Фото © "Суспільне. Новини"

Пострадавший в результате взрыва в Чернигове. Фото © "Суспільне. Новини"

"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадало, в частности двухлетний мальчик находится в тяжёлом состоянии", — написал Чаус в своих соцсетях.

Как передаёт "Суспільне. Новини", сработал ручной противотанковый гранатомёт — один из экспонатов выставки. РПГ взял в руки мальчик и нажал на курок. В итоге его оглушило, а мама и брат были отправлены в медпункт. При этом другому ребёнку пришлось зашивать руку, а ещё один малыш доставлен в реанимацию. По некоторым данным, также трое взрослых получили ранения и контузии.

В Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что, действительно, один из представленных на акции гранатомётов был приведён в боевое состояние. Расследованием дела займётся ГБР, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.