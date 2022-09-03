Гоген Солнцев раскрыл споры в "тусовке" о том, кому хочет "набить морду" Пугачёва
Говоря о желании кое-кому "набить морду", Алла Пугачёва могла подразумевать своего друга — дизайнера Игоря Гуляева, предположил шоумен Гоген Солнцев в интервью изданию "PROзвёзд".
"В тусовке считают, что на самом деле Алла имела в виду модельера Гуляева. Она хочет с ним разобраться за то, что он без согласования и раньше времени её спалил, когда она вернулась в Москву", — заявил Солнцев.
Впрочем, он уверен, что Примадонна просто так пошутила. Шоумен считает её "добрейшей души человеком", который "и мухи не обидит".
Напомним, народная артистка СССР Алла Пугачёва, как и обещала, к сентябрю вернулась в Москву после скитаний по заграницам. Настрой у Примадонны боевой. Звезда сообщила журналистам, что первым делом набила бы "морду одному человеку". Заинтриговать Алла Борисовна умеет, так как в Сети тут же принялись гадать, о ком это шла речь.
Vk.com / Гоген Солнцев