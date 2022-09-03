Гоген Солнцев раскрыл споры в "тусовке" о том, кому хочет "набить морду" Пугачёва

Говоря о желании кое-кому "набить морду", Алла Пугачёва могла подразумевать своего друга — дизайнера Игоря Гуляева, предположил шоумен Гоген Солнцев в интервью изданию "PROзвёзд".

"В тусовке считают, что на самом деле Алла имела в виду модельера Гуляева. Она хочет с ним разобраться за то, что он без согласования и раньше времени её спалил, когда она вернулась в Москву", — заявил Солнцев.

Впрочем, он уверен, что Примадонна просто так пошутила. Шоумен считает её "добрейшей души человеком", который "и мухи не обидит".