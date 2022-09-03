На Гудкова пожаловались в СК из-за клипа "Я узкий"

Общественники обратились в СК РФ с просьбой о привлечении к уголовной ответственности юмориста Александра Гудкова за пародию на песню Shaman "Я русский". На днях шоумен опубликовал в "Ютубе" свою версию трека, назвав её "Я узкий".

Обращение к главе Следкома Александру Бастрыкину от лица общественного объединения "Гражданский комитет России" составил его председатель Артур Шлыков. Глава организации увидел в песне Гудкова "унижение чести и достоинства по национальному признаку" и попросил следователей разобраться.

Как заявил Шлыков в беседе с SHOT, "творчество Александра — не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей". СК начал проверку по этому факту, в случае обнаружения нарушений комику грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.