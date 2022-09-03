Зигующие девочки случайно попали в репортаж французского канала об украинском "Алёшке"

Французское телевидение France-2 хотело снять на Украине трогательный сюжет наподобие истории о российском мальчике Алёше из Белгородской области. Однако видео вызвало недоумение у внимательных зрителей.

Французский телеканал случайно показал зигующих девочек. Видео © France-2

На первый взгляд всё выглядит патриотично. Украинский школьник, облачённый в солдатскую форму, с игрушечным автоматом в руках встречает под Харьковом отправляющихся на передовую солдат ВСУ. Однако на заднем фоне, на противоположной стороне дороги, стоят две девочки и буднично зигуют, приветствуя по-гитлеровски проезжающую военную технику.