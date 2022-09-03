ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС и ближайшего села
ВСУ продолжают обстреливать Каховскую ГЭС и село Казацкое в Херсонской области. Есть разрушения, рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.
"Обстрелы продолжаются прямо сейчас. Каховская ГЭС, район села Казацкое. Дороги, инфраструктура продолжают разрушаться в результате ракетных ударов. Пострадавших нет", — заявил Леонтьев ТАСС.
Ранее украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. В результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.
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