ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС и ближайшего села

ВСУ продолжают обстреливать Каховскую ГЭС и село Казацкое в Херсонской области. Есть разрушения, рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

"Обстрелы продолжаются прямо сейчас. Каховская ГЭС, район села Казацкое. Дороги, инфраструктура продолжают разрушаться в результате ракетных ударов. Пострадавших нет", — заявил Леонтьев ТАСС.