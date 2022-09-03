Два человека погибли при пожаре в магазине под Екатеринбургом

В магазине "Таганский ряд" в городе Сосьве Свердловской области произошёл пожар, охвативший 150 кв. м площади. В результате погибло два человека 2005 и 1957 года рождения, которые там жили и работали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 07:40 (05:40 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Толмачёва в Сосьве. На площади 150 кв. м горело здание отдельно стоящего магазина. При тушении пожара огнеборцами были обнаружены тела двух человек без признаков жизни. В 09:45 (07:45 мск) пожар был локализован, в 09:52 (07:52 мск) открытое горение было ликвидировано", — сообщили в ведомстве.

В тушении возгорания были задействованы две пожарные машины, шесть сотрудников личного состава, включая двух добровольных пожарных. По одной из версий, причиной возгорания могло послужить неаккуратное обращение с огнём. По другой версии — произошло замыкание электропроводки.