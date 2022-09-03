Эрдоган пообещал Греции "тяжёлые последствия" при обострении отношений с Турцией

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Грецию хорошо подумать, прежде чем обострять отношения с Анкарой, иначе последствия будут тяжёлыми. Он также предложил Афинам вспомнить историю.

"Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдёте дальше, цена будет тяжёлой, не забывайте Измир", — подчеркнул турецкий лидер.