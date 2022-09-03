Эрдоган пообещал Греции "тяжёлые последствия" при обострении отношений с Турцией
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Грецию хорошо подумать, прежде чем обострять отношения с Анкарой, иначе последствия будут тяжёлыми. Он также предложил Афинам вспомнить историю.
"Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдёте дальше, цена будет тяжёлой, не забывайте Измир", — подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в десяти тысячах футах к западу от острова Родос. Это возмутило Турцию, однако Афины обвинили Анкару в преднамеренной провокации.
ТАСС / EPA / MYKOLA TYS