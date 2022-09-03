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3 сентября, 15:09

Учёные выявили напиток, продлевающий жизнь

Учёные узнали, что две чашки чёрного чая в день могут продлить жизнь

Учёные Национального института здравоохранения Великобритании выявили бесценное свойство чая. Согласно результатам исследования, опубликованным в американской газете Annals of Internal Medicine, ежедневное употребление чёрного чая продлевает жизнь.

В масштабном исследовании приняли участие почти полмиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые пьют чай ежедневно. Выяснилось, что у любителей чёрного чая незначительно снижен риск смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, ишемическую болезнь сердца и инсульт. К тому же наличие молока, сахара или иных добавок в напитке не нарушает его полезные свойства.

"Результаты исследования связаны с эффектом этих фитонутриентов и соединений, поскольку снижение оксидативного стресса и воспалительных процессов снижает риск смертности от всех причин", сказал один из авторов исследования.

Стоит заметить, что анализ окончательно не установил, что именно напиток снижает факторы преждевременной смерти. Для более точного результата специалисты намерены провести дополнительные тесты.

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А врач Алёхина рассказала, какие продукты опасно употреблять вместе с кофе. Она предостерегла и от совмещения кофе с алкоголем из-за нагрузки на сердце, к тому же перевозбуждается нервная система. Лучше сделать перерыв между употреблением этих напитков, но не менее четырёх часов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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