Учёные выявили напиток, продлевающий жизнь

Учёные Национального института здравоохранения Великобритании выявили бесценное свойство чая. Согласно результатам исследования, опубликованным в американской газете Annals of Internal Medicine, ежедневное употребление чёрного чая продлевает жизнь.

В масштабном исследовании приняли участие почти полмиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые пьют чай ежедневно. Выяснилось, что у любителей чёрного чая незначительно снижен риск смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, ишемическую болезнь сердца и инсульт. К тому же наличие молока, сахара или иных добавок в напитке не нарушает его полезные свойства.

"Результаты исследования связаны с эффектом этих фитонутриентов и соединений, поскольку снижение оксидативного стресса и воспалительных процессов снижает риск смертности от всех причин", — сказал один из авторов исследования.

Стоит заметить, что анализ окончательно не установил, что именно напиток снижает факторы преждевременной смерти. Для более точного результата специалисты намерены провести дополнительные тесты.