Встреча Санду с депутатами Гагаузии обернулась скандалом из-за вопроса о российском газе
Встреча президента Молдавии Майи Санду с депутатами Гагаузской автономии завершилась досрочно из-за скандала, возникшего во время обсуждения цены на российский газ. Видеозапись опубликована на сайте Народного собрания Гагаузии.
Вопрос цены на российский газ вызвал перепалку между депутатами и президентом Молдавии Санду. Видео © Народное собрание Гагаузии
"Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, будучи президентом этой страны. Вам люди доверили, а сегодня они в вас сомневаются. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинетах", — сказала депутат Елена Юрченко.
В ответ Санду заявила, что на сегодня в образовательных учреждениях нет 15 градусов, и призвала не воображать себе то, чего нет на самом деле. По её словам, власти в открытую говорят о возможных проблемах и рисках и работают над тем, чтобы эта ситуация не наступила.
"Чтобы уменьшить цену, недостаточно, чтобы только мы захотели. Нужно, чтобы те, кто продаёт газ, тоже этого захотели. И если они не хотят, то мы можем с вами здесь очень долго обсуждать", — сказала Санду, после чего в зале началась перепалка на повышенных тонах.
Завершилась же встреча досрочно, когда один из присутствующих напомнил президенту республики об участии в "Крымской платформе". Санду объявила об окончании мероприятия, пообещав приехать ещё раз.
Ранее Лайф рассказывал, что "Газпром" дал Молдавии отсрочку по оплате аванса за газ в августе. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, в холдинге надеются, что в дальнейшем молдавская сторона будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок.
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Кадр видео Народного собрания Гагаузии