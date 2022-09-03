Назван крупнейший победитель в украинском кризисе

Больше всего преимуществ на фоне украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе получил Вашингтон, пишет китайское издание Global Times. Как отмечает аналитик Линь Боцян, США расширили рынок для американских поставщиков газа, усилили контроль над ЕС и нанесли ущерб важной составляющей российского экспорта.

Экономист подчеркнул, что Европа вынужденно нарастила импорт газа из Штатов, что только обогатило поставщиков, раньше это показалось бы немыслимым. Украинский кризис сделал это реальным, и теперь ЕС готов максимально снизить свою энергетическую зависимость от российского газа.

Таким образом, из-за геополитики сфера энергетики проходит значительную реструктуризацию, цены на энергоносители останутся высокими до её полного завершения. Это окажет дополнительное давление на восстановление мировой экономики, считает Боцян.

"Даже с учётом дорогого импорта СПГ из США Евросоюзу всё ещё может быть сложно избежать резкого роста инфляции, нехватки электроэнергии и перебоев в производстве предстоящей зимой, когда спрос на энергию обычно резко возрастает", — сказал экономист.

Его коллега также отметил, что ЕС будет долго готовиться к снижению своей зависимости от российских поставок, что включает в себя увеличение количества газохранилищ и судов для перевозки СПГ. Но и в этом случае ЕС может столкнуться с нехваткой терминалов для приёма и хранения.