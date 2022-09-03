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3 сентября, 15:23

Карусель с детьми обрушилась в Чехии, пострадало 12 человек

Карусель с детьми обрушилась в чешском городе Гавиржов, пострадало 12 человек

<p>Место происшествия. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/dan90102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dan90102</a></p>

Место происшествия. Фото © Twitter / dan90102

На северо-востоке Чехии не менее 12 человек пострадало в результате обрушения карусели с детьми. Об этом сообщили в объединённой службе пожарных и спасателей республики.

Место происшествия. Фото © Twitter / dan90102

Место происшествия. Фото © Twitter / dan90102

"В Гавиржове во время городского праздника обрушилась цепочная карусель. Ранения получили как минимум 12 человек, из которых дети составляют большинство", — сказал журналистам представитель службы П. Кудела.

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Николь Вербер

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