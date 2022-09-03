Карусель с детьми обрушилась в Чехии, пострадало 12 человек
Карусель с детьми обрушилась в чешском городе Гавиржов, пострадало 12 человек
На северо-востоке Чехии не менее 12 человек пострадало в результате обрушения карусели с детьми. Об этом сообщили в объединённой службе пожарных и спасателей республики.
"В Гавиржове во время городского праздника обрушилась цепочная карусель. Ранения получили как минимум 12 человек, из которых дети составляют большинство", — сказал журналистам представитель службы П. Кудела.
Как рассказывал ранее Лайф, жительница Омска оказалась в реанимации после падения с аттракциона. Всё произошло на глазах у её дочери, которая пришла вместе с 33-летней мамой кататься на карусели.