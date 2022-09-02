Прогноз о крахе европейской цивилизации из-за отказа от российских энергоресурсов начинает сбываться

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен точно не стоит ожидать, что её усилия по отказу от российских ископаемых энергоресурсов приведут к быстрому результату. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил член экспертного клуба "Дигория" Глеб Беляков. В течение как минимум нескольких лет заменить российские поставки Европа просто не в состоянии. И возобновляемые источники энергии, как и пустые разговоры о "новой модели рынка электроэнергии, которая действительно работает", здесь вряд ли помогут, убеждён эксперт.

"Реальность такова, что правительства европейских стран вынуждены отказаться от принципов "зелёной" энергетики, чтобы хоть как-то затормозить рост цен на электричество и избежать недовольства граждан", — рассуждает собеседник Лайфа.

Есть и примеры. Так, цены на электроэнергию во Франции бьют новые рекорды: более €1 тыс. за мегаватт-час. Из-за коррозии остановилась работа нескольких АЭС, в рабочем состоянии находятся только 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.

На подъезде к угольной шахте Lubelski Wegiel Bogdanka в Польше выстраиваются очереди из владельцев домохозяйств. От угля зависит до 80% энергоснабжения страны, а из-за эмбарго ЕС на российский уголь власти Польши не способны удовлетворить запросы потребителей. Собственной добычи катастрофически не хватает.

"В Великобритании, несмотря на выход из ЕС, ситуация не легче. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione пришла к выводу, что уже этой осенью британцы будут переплачивать £1,578 тыс. ($1,86 тыс.) в год за электроэнергию по сравнению с текущим уровнем цен. В результате почти каждый четвёртый британец откажется от отопления зимой, а потому глава энергорегулятора Ofgem призвал будущего премьер-министра страны принять меры для борьбы с ростом цен", — отмечает Беляков.

Даже погода играет против Европы. Засуха сокращает выработку ГЭС, отсутствие ветра — ветряных электростанций, а сезон ураганов в США может привести к снижению поставок СПГ и остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе.