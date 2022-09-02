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2 сентября, 08:28

Получивший при ограблении перелом челюсти футболист "Барселоны" Обамеянг перешёл в "Челси"

<p>ФК "Челси"</p>

ФК "Челси"

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из "Барселоны" в лондонский "Челси". Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма сделки между клубами составила 12 миллионов евро.

Футболисту "Барселоны" Обамеянгу при ограблении сломали челюсть

Футболисту "Барселоны" Обамеянгу при ограблении сломали челюсть

Ранее Лайф сообщал, что в дом нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием. Во время ограбления 33-летнему спортсмену сломали челюсть.

Обамеянг выступал за "Барселону" с февраля 2022 года. В составе сине-гранатовых он провёл 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

Роман Фейгин

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