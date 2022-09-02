Получивший при ограблении перелом челюсти футболист "Барселоны" Обамеянг перешёл в "Челси"

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из "Барселоны" в лондонский "Челси". Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма сделки между клубами составила 12 миллионов евро.

Ранее Лайф сообщал, что в дом нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием. Во время ограбления 33-летнему спортсмену сломали челюсть.