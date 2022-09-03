Стало известно, когда Овечкин отправится в США для подготовки к сезону НХЛ
Глеб Чистяков, агент капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказал, что 36-летний хоккеист планирует уехать из России в США 7 сентября. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Александр Овечкин планирует улететь из России 7 сентября. Далее он полетит в Америку для подготовки к сезону с "Вашингтоном", — сказал Чистяков.
Сегодня Овечкин произвёл символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и казанским "Ак Барсом". Вместе с легендарным форвардом на лёд столичного стадиона "ВТБ-арена" вышел его старший сын Сергей. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.
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Овечкин является воспитанником московского клуба "Динамо", с которым побеждал в чемпионате России и Кубке Гагарина. В составе сборной России он трижды выигрывал золото на чемпионатах мира, а с "Вашингтоном" завоёвывал Кубок Стэнли.
В списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ Овечкин с 780 шайбами занимает третье место. 36-летний россиянин уступает только двум легендарным канадцам — Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
ХК "Динамо"