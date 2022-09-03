Стало известно, когда Овечкин отправится в США для подготовки к сезону НХЛ

Глеб Чистяков, агент капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказал, что 36-летний хоккеист планирует уехать из России в США 7 сентября. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Александр Овечкин планирует улететь из России 7 сентября. Далее он полетит в Америку для подготовки к сезону с "Вашингтоном", — сказал Чистяков.

Сегодня Овечкин произвёл символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и казанским "Ак Барсом". Вместе с легендарным форвардом на лёд столичного стадиона "ВТБ-арена" вышел его старший сын Сергей. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

Овечкин является воспитанником московского клуба "Динамо", с которым побеждал в чемпионате России и Кубке Гагарина. В составе сборной России он трижды выигрывал золото на чемпионатах мира, а с "Вашингтоном" завоёвывал Кубок Стэнли.