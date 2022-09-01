Вернувшаяся в Россию Пугачёва заинтриговала желанием "набить морду одному человеку"
Народная артистка СССР Алла Пугачёва, как и обещала, к сентябрю вернулась в Москву после скитаний по заграницам. Настрой у Примадонны боевой: звезда сообщила журналистам, что первым делом набила бы "морду одному человеку". Заинтриговать Алла Борисовна умеет: в Сети тут же принялись гадать, о ком это шла речь.
"Да много чего... Морду набить одному человеку", — ответила Пугачёва на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в Россию, и заулыбалась.
Алла Пугачёва призналась в желании "набить морду одному человеку". Видео © Telegram / Super.ru
Вскоре после этого однозначного заявления в аккаунте Пугачёвой в одной из соцсетей появился пост, посвящённый телеведущему Владимиру Соловьёву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — призналась артистка. Пользователи Сети набросились на певицу, некоторые решили, что "деменция прогрессирует у бабки".
Пугачёвой полстраны хочет набить морду. У неё чувство собственного величия бьёт фонтаном
Не полстраны, а вся, по-моему
Дура старая, мужу своему лучше набей, ему это просто необходимо, от всей страны
Решила набить таким способом себе популярность, которая давно угасла. Тварь
К слову, ранее Соловьёв потребовал объяснить цели возвращения Аллы Борисовны на родину.
Вернулась некто Пугачёва. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что её муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев