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1 сентября, 12:22

Вернувшаяся в Россию Пугачёва заинтриговала желанием "набить морду одному человеку"

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, как и обещала, к сентябрю вернулась в Москву после скитаний по заграницам. Настрой у Примадонны боевой: звезда сообщила журналистам, что первым делом набила бы "морду одному человеку". Заинтриговать Алла Борисовна умеет: в Сети тут же принялись гадать, о ком это шла речь.

"Да много чего... Морду набить одному человеку", — ответила Пугачёва на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в Россию, и заулыбалась.

Алла Пугачёва призналась в желании "набить морду одному человеку". Видео © Telegram / Super.ru

Вскоре после этого однозначного заявления в аккаунте Пугачёвой в одной из соцсетей появился пост, посвящённый телеведущему Владимиру Соловьёву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — призналась артистка. Пользователи Сети набросились на певицу, некоторые решили, что "деменция прогрессирует у бабки".

Пугачёвой полстраны хочет набить морду. У неё чувство собственного величия бьёт фонтаном

Вадим Федоренко

Не полстраны, а вся, по-моему

Наталья

Дура старая, мужу своему лучше набей, ему это просто необходимо, от всей страны

)))

Решила набить таким способом себе популярность, которая давно угасла. Тварь

E.Gor-Vin

К слову, ранее Соловьёв потребовал объяснить цели возвращения Аллы Борисовны на родину.

Вернулась некто Пугачёва. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что её муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?

Владимир Соловьёв

Телеведущий

<p>Вернулась некто Пугачёва. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что её муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?</p>
<p>Вернулась некто Пугачёва. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что её муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?</p>
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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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