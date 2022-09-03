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3 сентября, 15:59

"Челси" на последних минутах вырвал победу у "Вест Хэма" в лондонском дерби

"Челси" на своём поле выиграл у "Вест Хэма" в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 63-й минуте Майкл Антонио вывел вперёд "молотобойцев". После этого хозяева отличились дважды — голы в активе Бена Чилуэлла и Кая Хаверца.

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"Челси" набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" с четырьмя баллами располагается на 17-й позиции.

Футбол. Чемпионат Англии

Премьер-лига. Шестой тур

"Челси" – "Вест Хэм" — 2:1

Голы: Антонио 63' (1:0), Чилуэлл 76' (1:1), Хаверц 88' (2:1)

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Английская премьер-лига

Роман Фейгин

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