"Челси" на последних минутах вырвал победу у "Вест Хэма" в лондонском дерби
"Челси" на своём поле выиграл у "Вест Хэма" в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 63-й минуте Майкл Антонио вывел вперёд "молотобойцев". После этого хозяева отличились дважды — голы в активе Бена Чилуэлла и Кая Хаверца.
"Челси" набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" с четырьмя баллами располагается на 17-й позиции.
Футбол. Чемпионат Англии
Премьер-лига. Шестой тур
"Челси" – "Вест Хэм" — 2:1
Голы: Антонио 63' (1:0), Чилуэлл 76' (1:1), Хаверц 88' (2:1)
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