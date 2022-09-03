"Челси" на последних минутах вырвал победу у "Вест Хэма" в лондонском дерби

"Челси" на своём поле выиграл у "Вест Хэма" в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 63-й минуте Майкл Антонио вывел вперёд "молотобойцев". После этого хозяева отличились дважды — голы в активе Бена Чилуэлла и Кая Хаверца.

"Челси" набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" с четырьмя баллами располагается на 17-й позиции.