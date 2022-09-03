Мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снижена вдвое

Мощность двух функционирующих энергоблоков Запорожской АЭС уменьшена вдвое, сейчас переток поступает только на освобождённые территории. Об этом рассказал РИА "Новости" член главного совета администрации региона Владимир Рогов, подчеркнув, что радиационный фон на станции в пределах нормы.

"Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически вполовину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области", — уточнил он.