Мощные ливни превратили улицы в Салониках в бурные реки, потоком уносит машины

Мощнейшие ливни, обрушившиеся на Грецию, затопили улицы городов, включая второй по величине город Салоники на побережье Термического залива. Очевидцы делятся видео в соцсетях.

Вода от прошедших в Греции ливней затопила городские улицы. Видео © Twitter / @dragon_of_time_

Водителям с трудом удаётся передвигаться по дорогам: машины не справляются с бурным потоком и плывут по течению вдоль улиц. Потоки смывают деревья, опоры ЛЭП и даже здания. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Известно, что в результате масштабных наводнений оказались затоплены жилые дома.