Мощные ливни превратили улицы в Салониках в бурные реки, потоком уносит машины
Мощнейшие ливни, обрушившиеся на Грецию, затопили улицы городов, включая второй по величине город Салоники на побережье Термического залива. Очевидцы делятся видео в соцсетях.
Вода от прошедших в Греции ливней затопила городские улицы. Видео © Twitter / @dragon_of_time_
Водителям с трудом удаётся передвигаться по дорогам: машины не справляются с бурным потоком и плывут по течению вдоль улиц. Потоки смывают деревья, опоры ЛЭП и даже здания. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Известно, что в результате масштабных наводнений оказались затоплены жилые дома.
Ранее Лайф писал, что мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек. Муссонные дожди продолжаются в стране с 14 июня, ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось более ста мостов. А из-за разлившейся реки Инд в стране появилось стокилометровое озеро.