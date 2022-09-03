НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 16:19

Мощные ливни превратили улицы в Салониках в бурные реки, потоком уносит машины

Мощнейшие ливни, обрушившиеся на Грецию, затопили улицы городов, включая второй по величине город Салоники на побережье Термического залива. Очевидцы делятся видео в соцсетях.

Вода от прошедших в Греции ливней затопила городские улицы. Видео © Twitter / @dragon_of_time_

Водителям с трудом удаётся передвигаться по дорогам: машины не справляются с бурным потоком и плывут по течению вдоль улиц. Потоки смывают деревья, опоры ЛЭП и даже здания. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Известно, что в результате масштабных наводнений оказались затоплены жилые дома.

В Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение

В Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение

Ранее Лайф писал, что мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек. Муссонные дожди продолжаются в стране с 14 июня, ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось более ста мостов. А из-за разлившейся реки Инд в стране появилось стокилометровое озеро.

Обложка ©

pxhere.com

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров